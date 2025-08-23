https://ria.ru/20250823/zemletryasenie--2037177848.html
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 23.08.2025
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в водах Индонезии на глубине 12 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T15:58:00+03:00
2025-08-23T15:58:00+03:00
2025-08-23T16:03:00+03:00
индонезия
в мире
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в водах Индонезии на глубине 12 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG."Землетрясение магнитудой 5,8, глубиной 12 километров произошло 23 августа в 19.24 по местному времени (15.24 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на сайте.Эпицентр землетрясения находился в 51 километре от города Синабанг.Информация о вероятности цунами и пострадавших не уточняется.
