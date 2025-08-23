Рейтинг@Mail.ru
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8
15:58 23.08.2025 (обновлено: 16:03 23.08.2025)
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8
2025-08-23T15:58:00+03:00
2025-08-23T16:03:00+03:00
индонезия
в мире
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в водах Индонезии на глубине 12 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG."Землетрясение магнитудой 5,8, глубиной 12 километров произошло 23 августа в 19.24 по местному времени (15.24 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на сайте.Эпицентр землетрясения находился в 51 километре от города Синабанг.Информация о вероятности цунами и пострадавших не уточняется.
индонезия, в мире, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Индонезия, В мире, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в водах Индонезии на глубине 12 км

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в водах Индонезии на глубине 12 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG.
"Землетрясение магнитудой 5,8, глубиной 12 километров произошло 23 августа в 19.24 по местному времени (15.24 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на сайте.
Индонезия
 
 
