У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6

У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов департамента Ауачапан на западе Сальвадора, сообщило министерство окружающей среды страны. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T13:04:00+03:00

2025-08-23T13:04:00+03:00

2025-08-23T13:06:00+03:00

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов департамента Ауачапан на западе Сальвадора, сообщило министерство окружающей среды страны. "Землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Ауачапана. В 80 километрах к юго-западу от Барра-де-Сантьяго. Глубина - 20 километров", - говорится в сообщении министерства в соцсети X. Как отмечается, толчки были зафиксированы в 3.14 по местному времени (12.14 мск). О возможных пострадавших и ущербе информации не поступало.

