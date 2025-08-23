https://ria.ru/20250823/zemletryasenie--2037154549.html
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 23.08.2025
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов департамента Ауачапан на западе Сальвадора, сообщило министерство окружающей среды страны. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов департамента Ауачапан на западе Сальвадора, сообщило министерство окружающей среды страны. "Землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Ауачапана. В 80 километрах к юго-западу от Барра-де-Сантьяго. Глубина - 20 километров", - говорится в сообщении министерства в соцсети X. Как отмечается, толчки были зафиксированы в 3.14 по местному времени (12.14 мск). О возможных пострадавших и ущербе информации не поступало.
