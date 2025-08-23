Зеленский высказался о передаче территорий

Рейтинг@Mail.ru
19:54 23.08.2025
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая в субботу на мероприятии в честь Дня флага, заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом — например, в обмен на что-то, хотя ранее исключал любые варианты передачи.В субботу издание Washington Post сообщила о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности по вопросу территориальных уступок. "Политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта."Мы свою землю не подарим", — заявил Зеленский о территориях, потерянных ВСУ и перешедших под российский контроль, в видео, опубликованном в его Telegram-канале.В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. На этой неделе он стал говорить не о полной невозможности признания утраты территорий, а о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи пока нет.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
украина
россия
владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия
Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая в субботу на мероприятии в честь Дня флага, заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом — например, в обмен на что-то, хотя ранее исключал любые варианты передачи.
В субботу издание Washington Post сообщила о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности по вопросу территориальных уступок. "Политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
Зеленский заявил, что готов к любому формату встречи с Путиным
Вчера, 17:32
"Мы свою землю не подарим", — заявил Зеленский о территориях, потерянных ВСУ и перешедших под российский контроль, в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. На этой неделе он стал говорить не о полной невозможности признания утраты территорий, а о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи пока нет.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В Раде раскрыли, на что решился Зеленский для срыва переговоров с Путиным
Вчера, 17:30
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
