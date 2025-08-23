https://ria.ru/20250823/zelenskij-2037191347.html

Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP

Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP - РИА Новости, 23.08.2025

Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP

Владимир Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией, заявляет газета... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T17:23:00+03:00

2025-08-23T17:23:00+03:00

2025-08-23T17:23:00+03:00

украина

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238498_0:164:3000:1852_1920x0_80_0_0_59e32f5faae3950262aa2651c628a8f6.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией, заявляет газета Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. В своей публикации Washington Post рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта. "Ситуация для него (Зеленского - ред.) остается сложной, потому что, из того, что я знаю, он находится под большим давлением, и ему угрожают, что больше не будет финансовой поддержки и поддержки по разведке. Есть люди, которые могут использовать это против него. Мало кто встанет на его защиту. И он очень ограничен политически. Как и в любой демократии", - цитирует газета Милованов. Эксперт не уточняет изданию, кто именно угрожает Зеленскому. Ранее газета Wall Street Journal заявляла, что США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которая может быть невыгодна Киеву. Ранее Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html

https://ria.ru/20250823/bouz-2037175134.html

https://ria.ru/20250822/zelenskij-2037094729.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, россия