Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP - РИА Новости, 23.08.2025
17:23 23.08.2025
Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP
Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP - РИА Новости, 23.08.2025
Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP
Владимир Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией, заявляет газета... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией, заявляет газета Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. В своей публикации Washington Post рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта. "Ситуация для него (Зеленского - ред.) остается сложной, потому что, из того, что я знаю, он находится под большим давлением, и ему угрожают, что больше не будет финансовой поддержки и поддержки по разведке. Есть люди, которые могут использовать это против него. Мало кто встанет на его защиту. И он очень ограничен политически. Как и в любой демократии", - цитирует газета Милованов. Эксперт не уточняет изданию, кто именно угрожает Зеленскому. Ранее газета Wall Street Journal заявляла, что США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которая может быть невыгодна Киеву. Ранее Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, россия
Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Россия
Зеленский находится под давлением вопроса территориальных уступок, пишет WP

WP: Зеленский находится под давлением на фоне возможных территориальных уступок

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией, заявляет газета Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
В своей публикации Washington Post рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
"Ситуация для него (Зеленского - ред.) остается сложной, потому что, из того, что я знаю, он находится под большим давлением, и ему угрожают, что больше не будет финансовой поддержки и поддержки по разведке. Есть люди, которые могут использовать это против него. Мало кто встанет на его защиту. И он очень ограничен политически. Как и в любой демократии", - цитирует газета Милованов.
Эксперт не уточняет изданию, кто именно угрожает Зеленскому.
Ранее газета Wall Street Journal заявляла, что США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которая может быть невыгодна Киеву.
Ранее Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
УкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзРоссия
 
 
