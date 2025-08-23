Рейтинг@Mail.ru
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 23.08.2025 (обновлено: 18:34 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/zapad-2037196191.html
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины - РИА Новости, 23.08.2025
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
После установления мира на Украине Западу придется вложить в ее восстановление более 500 миллиардов долларов, но он согласится на это, лишь выкачав из этой... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T18:07:00+03:00
2025-08-23T18:34:00+03:00
запад
украина
в мире
всемирный банк
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После установления мира на Украине Западу придется вложить в ее восстановление более 500 миллиардов долларов, но он согласится на это, лишь выкачав из этой страны любые блага, говорится в публикации журнала The American Conservative."Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", - утверждается в материале.Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, затраты на послевоенное восстановление Украины составят 524 миллиарда долларов. И это при том, что план Маршалла составлял всего 175 миллиардов долларов в текущих ценах, указывается в статье."Западные страны и организации планируют вложить эти деньги (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые блага, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет представлено как победа Запада в мире. Таковы реалии жизни", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2037024095.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запад, украина, в мире, всемирный банк, еврокомиссия, оон
Запад, Украина, В мире, Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины

TAC: мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После установления мира на Украине Западу придется вложить в ее восстановление более 500 миллиардов долларов, но он согласится на это, лишь выкачав из этой страны любые блага, говорится в публикации журнала The American Conservative.
"Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", - утверждается в материале.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины
Вчера, 16:35
Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, затраты на послевоенное восстановление Украины составят 524 миллиарда долларов. И это при том, что план Маршалла составлял всего 175 миллиардов долларов в текущих ценах, указывается в статье.
"Западные страны и организации планируют вложить эти деньги (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые блага, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет представлено как победа Запада в мире. Таковы реалии жизни", — говорится в публикации.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины
22 августа, 16:58
 
ЗападУкраинаВ миреВсемирный банкЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала