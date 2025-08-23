https://ria.ru/20250823/zapad-2037196191.html

"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины

"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины - РИА Новости, 23.08.2025

"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины

23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После установления мира на Украине Западу придется вложить в ее восстановление более 500 миллиардов долларов, но он согласится на это, лишь выкачав из этой страны любые блага, говорится в публикации журнала The American Conservative."Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", - утверждается в материале.Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, затраты на послевоенное восстановление Украины составят 524 миллиарда долларов. И это при том, что план Маршалла составлял всего 175 миллиардов долларов в текущих ценах, указывается в статье."Западные страны и организации планируют вложить эти деньги (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые блага, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет представлено как победа Запада в мире. Таковы реалии жизни", — говорится в публикации.

