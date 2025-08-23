https://ria.ru/20250823/zabajkale-2037169542.html

В Забайкалье сообщили, когда начнут восстанавливать лес

В Забайкалье сообщили, когда начнут восстанавливать лес - РИА Новости, 23.08.2025

В Забайкалье сообщили, когда начнут восстанавливать лес

В Забайкалье начнут восстанавливать лес после проведения лесопатологического обследования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T14:51:00+03:00

2025-08-23T14:51:00+03:00

2025-08-23T14:51:00+03:00

забайкальский край

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539493_0:0:1578:888_1920x0_80_0_0_3c3ac968cc9be15f59108d465ca6d07d.jpg

МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. В Забайкалье начнут восстанавливать лес после проведения лесопатологического обследования, сообщает правительство региона. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров. "В Забайкалье проведут лесовосстановительные работы на площади, пройденной огнем в текущем лесопожарном сезоне. Это станет возможным после проведения лесопатологического обследования, которое будет проводиться на протяжении нескольких лет", - говорится в сообщении. Дополняется, что для этого включат эти площади в фонд лесовосстановления. Работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" ежегодно проводят весной и осенью. "Для лучшей приживаемости лесных культур, проводятся агротехнические уходы. Приживаемость созданных лесных культур в значительной степени зависит от погодных условий. Площади с проведенным искусственным лесовосстановлением, приживаемость на которых составляет менее 85%, подлежат дополнению", - дополняет правительство региона.

https://ria.ru/20250822/ploschad-2036889784.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

забайкальский край, природные пожары в россии