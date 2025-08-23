https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037177035.html

Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов

Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов - РИА Новости, 23.08.2025

Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов

Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T15:51:00+03:00

2025-08-23T15:51:00+03:00

2025-08-23T16:18:00+03:00

в мире

япония

ли чжэ мен

сигэру исиба

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

ТОКИО, 23 авг - РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также условились о скорейшем проведении стратегического диалога между заместителями глав МИД и задействовании контактов между представителями оборонных ведомств. Ли Чжэ Мён прибыл в субботу с первым после вступления в должность визитом в Японию. По данным японского МИД, его сопровождает супруга Ким Хе Гён. На субботу также запланирован банкет по случаю визита южнокорейского президента. "Между Японией и Республикой Корея постоянно развивается широкий спектр контактов. Я надеюсь, что этот саммит предоставит возможность для японо-южнокорейских отношений, которые уже отметили 60-летие, обрести новую силу и дальнейшее развитие. Именно в эти непростые времена правительства и народы наших двух стран объединят усилия и будут вместе двигаться к лучшему будущему", - подчеркнул глава японского правительства в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Токио. Южнокорейский президент, в свою очередь, выразил надежду на возобновление взаимных визитов на высшем уровне. "Отношения между Республикой Корея и Японией подобны отношениям соседей, живущих в одном саду. Трения возникают именно потому, что мы близки, но важно, чтобы мы активно сотрудничали в необходимых областях. Надеюсь, что взаимные визиты, так называемая челночная дипломатия, станет новой нормой", - подчеркнул Ли Чжэ Мён. Стороны также условились об укреплении стратегических коммуникаций между двумя государствами и обязались в ближайшее время провести стратегический диалог между заместителями министров иностранных дел, а также задействовать контакты между оборонными ведомствами. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать основу для дискуссий по поиску решений общих проблем, таких как возрождение регионов, снижение рождаемости и старение населения, сокращение численности населения, сельское хозяйство и предотвращение стихийных бедствий, а также для дальнейшего развития сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект.

https://ria.ru/20250823/ucheniya-2037111237.html

https://ria.ru/20250819/premer-2036221072.html

япония

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, ли чжэ мен, сигэру исиба, южная корея