Рейтинг@Mail.ru
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 23.08.2025 (обновлено: 16:18 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037177035.html
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов - РИА Новости, 23.08.2025
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов
Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T15:51:00+03:00
2025-08-23T16:18:00+03:00
в мире
япония
ли чжэ мен
сигэру исиба
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
ТОКИО, 23 авг - РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также условились о скорейшем проведении стратегического диалога между заместителями глав МИД и задействовании контактов между представителями оборонных ведомств. Ли Чжэ Мён прибыл в субботу с первым после вступления в должность визитом в Японию. По данным японского МИД, его сопровождает супруга Ким Хе Гён. На субботу также запланирован банкет по случаю визита южнокорейского президента. "Между Японией и Республикой Корея постоянно развивается широкий спектр контактов. Я надеюсь, что этот саммит предоставит возможность для японо-южнокорейских отношений, которые уже отметили 60-летие, обрести новую силу и дальнейшее развитие. Именно в эти непростые времена правительства и народы наших двух стран объединят усилия и будут вместе двигаться к лучшему будущему", - подчеркнул глава японского правительства в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Токио. Южнокорейский президент, в свою очередь, выразил надежду на возобновление взаимных визитов на высшем уровне. "Отношения между Республикой Корея и Японией подобны отношениям соседей, живущих в одном саду. Трения возникают именно потому, что мы близки, но важно, чтобы мы активно сотрудничали в необходимых областях. Надеюсь, что взаимные визиты, так называемая челночная дипломатия, станет новой нормой", - подчеркнул Ли Чжэ Мён. Стороны также условились об укреплении стратегических коммуникаций между двумя государствами и обязались в ближайшее время провести стратегический диалог между заместителями министров иностранных дел, а также задействовать контакты между оборонными ведомствами. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать основу для дискуссий по поиску решений общих проблем, таких как возрождение регионов, снижение рождаемости и старение населения, сокращение численности населения, сельское хозяйство и предотвращение стихийных бедствий, а также для дальнейшего развития сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект.
https://ria.ru/20250823/ucheniya-2037111237.html
https://ria.ru/20250819/premer-2036221072.html
япония
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, ли чжэ мен, сигэру исиба, южная корея
В мире, Япония, Ли Чжэ Мен, Сигэру Исиба, Южная Корея
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов

В Японии и Южной Корее выступили за возобновление взаимных визитов лидеров стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 23 авг - РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также условились о скорейшем проведении стратегического диалога между заместителями глав МИД и задействовании контактов между представителями оборонных ведомств.
Ли Чжэ Мён прибыл в субботу с первым после вступления в должность визитом в Японию. По данным японского МИД, его сопровождает супруга Ким Хе Гён. На субботу также запланирован банкет по случаю визита южнокорейского президента.
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе
Вчера, 06:12
"Между Японией и Республикой Корея постоянно развивается широкий спектр контактов. Я надеюсь, что этот саммит предоставит возможность для японо-южнокорейских отношений, которые уже отметили 60-летие, обрести новую силу и дальнейшее развитие. Именно в эти непростые времена правительства и народы наших двух стран объединят усилия и будут вместе двигаться к лучшему будущему", - подчеркнул глава японского правительства в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Токио.
Южнокорейский президент, в свою очередь, выразил надежду на возобновление взаимных визитов на высшем уровне.
"Отношения между Республикой Корея и Японией подобны отношениям соседей, живущих в одном саду. Трения возникают именно потому, что мы близки, но важно, чтобы мы активно сотрудничали в необходимых областях. Надеюсь, что взаимные визиты, так называемая челночная дипломатия, станет новой нормой", - подчеркнул Ли Чжэ Мён.
Стороны также условились об укреплении стратегических коммуникаций между двумя государствами и обязались в ближайшее время провести стратегический диалог между заместителями министров иностранных дел, а также задействовать контакты между оборонными ведомствами.
Кроме того, лидеры двух стран договорились создать основу для дискуссий по поиску решений общих проблем, таких как возрождение регионов, снижение рождаемости и старение населения, сокращение численности населения, сельское хозяйство и предотвращение стихийных бедствий, а также для дальнейшего развития сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта
19 августа, 08:57
 
В миреЯпонияЛи Чжэ МенСигэру ИсибаЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала