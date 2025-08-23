https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037177035.html
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов - РИА Новости, 23.08.2025
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов
Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T15:51:00+03:00
2025-08-23T15:51:00+03:00
2025-08-23T16:18:00+03:00
в мире
япония
ли чжэ мен
сигэру исиба
южная корея
ТОКИО, 23 авг - РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступили за возобновление взаимных визитов лидеров для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также условились о скорейшем проведении стратегического диалога между заместителями глав МИД и задействовании контактов между представителями оборонных ведомств. Ли Чжэ Мён прибыл в субботу с первым после вступления в должность визитом в Японию. По данным японского МИД, его сопровождает супруга Ким Хе Гён. На субботу также запланирован банкет по случаю визита южнокорейского президента. "Между Японией и Республикой Корея постоянно развивается широкий спектр контактов. Я надеюсь, что этот саммит предоставит возможность для японо-южнокорейских отношений, которые уже отметили 60-летие, обрести новую силу и дальнейшее развитие. Именно в эти непростые времена правительства и народы наших двух стран объединят усилия и будут вместе двигаться к лучшему будущему", - подчеркнул глава японского правительства в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Токио. Южнокорейский президент, в свою очередь, выразил надежду на возобновление взаимных визитов на высшем уровне. "Отношения между Республикой Корея и Японией подобны отношениям соседей, живущих в одном саду. Трения возникают именно потому, что мы близки, но важно, чтобы мы активно сотрудничали в необходимых областях. Надеюсь, что взаимные визиты, так называемая челночная дипломатия, станет новой нормой", - подчеркнул Ли Чжэ Мён. Стороны также условились об укреплении стратегических коммуникаций между двумя государствами и обязались в ближайшее время провести стратегический диалог между заместителями министров иностранных дел, а также задействовать контакты между оборонными ведомствами. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать основу для дискуссий по поиску решений общих проблем, таких как возрождение регионов, снижение рождаемости и старение населения, сокращение численности населения, сельское хозяйство и предотвращение стихийных бедствий, а также для дальнейшего развития сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект.
япония
южная корея
в мире, япония, ли чжэ мен, сигэру исиба, южная корея
В мире, Япония, Ли Чжэ Мен, Сигэру Исиба, Южная Корея
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов
В Японии и Южной Корее выступили за возобновление взаимных визитов лидеров стран
