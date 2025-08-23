https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037121579.html

В Токио неизвестный распылил, предположительно, слезоточивый газ

В Токио неизвестный распылил, предположительно, слезоточивый газ - РИА Новости, 23.08.2025

В Токио неизвестный распылил, предположительно, слезоточивый газ

Неизвестный распылил вещество, похожее на слезоточивый газ, в крупном торгово-офисном комплексе в токийском районе Сибуя, популярного среди молодого поколения и РИА Новости, 23.08.2025

ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Неизвестный распылил вещество, похожее на слезоточивый газ, в крупном торгово-офисном комплексе в токийском районе Сибуя, популярного среди молодого поколения и туристов, не менее 11 человек пожаловались на боль в глазах и носоглотке, передает телеканал NHK. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 13.30 по местному времени (07.30 мск) в комлексе Shibuya Hikarie, в котором располагаются магазины, кафе и рестораны, а также театр Tokyu Theatre Orb, несколько залов для мероприятий и офисы. К настоящему времени не менее 11 человек пожаловались на боль в глазах и носоглотке. Подозреваемый в распылении вещества был задержан полицией. Ведется расследование.

