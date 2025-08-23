https://ria.ru/20250823/vzryv-2037105213.html
В Луизиане на заводе прогремел взрыв
В Луизиане на заводе прогремел взрыв
В Луизиане на заводе прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе по производству масел и смазочных материалов в американском штате Луизиана, информирует местное отделение телеканала NBC.
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству масел и смазочных материалов в американском штате Луизиана, информирует местное отделение телеканала NBC. "После взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа", - говорится в сообщении. Отмечается, что жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться. О пострадавших не сообщается. На видео в соцсетях клубы черного дыма поднимаются после взрыва.
