В Луизиане на заводе прогремел взрыв
02:27 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/vzryv-2037105213.html
В Луизиане на заводе прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе по производству масел и смазочных материалов в американском штате Луизиана, информирует местное отделение телеканала NBC. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T02:27:00+03:00
2025-08-23T02:27:00+03:00
в мире
луизиана
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству масел и смазочных материалов в американском штате Луизиана, информирует местное отделение телеканала NBC. "После взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа", - говорится в сообщении. Отмечается, что жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться. О пострадавших не сообщается. На видео в соцсетях клубы черного дыма поднимаются после взрыва.
луизиана
в мире, луизиана, nbc
В мире, Луизиана, NBC
NBC: в Луизиане на заводе по производству масел произошел взрыв

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина
Автомобиль полиции и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина. Архивное фото
Здание предприятия американской военной компании Northrop Grumman в штате Юта, разрушенное в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman
17 апреля, 09:47
 
