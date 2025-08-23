https://ria.ru/20250823/vzryv-2037102423.html

В Сумской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Конотопе в Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский 24-й канал. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Конотопе в Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский 24-й канал. "В Конотопе прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Черниговской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

