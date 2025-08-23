https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037137716.html

Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

2025-08-23T11:07:00+03:00

кирилл вышинский

валерий фадеев

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "Кирилл Валерьевич был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году… Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам", - отметил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Он подчеркнул, что в СПЧ Вышинский возглавлял комиссию по международному сотрудничеству, активно все годы работы помогал россиянам за рубежом "от их защиты от русофобии до репатриации в Россию".

