Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037137716.html
Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского
Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T11:07:00+03:00
2025-08-23T11:07:00+03:00
кирилл вышинский
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_0:219:3190:2013_1920x0_80_0_0_112af50a02dec2c7f2158f6020bf989e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "Кирилл Валерьевич был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году… Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам", - отметил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Он подчеркнул, что в СПЧ Вышинский возглавлял комиссию по международному сотрудничеству, активно все годы работы помогал россиянам за рубежом "от их защиты от русофобии до репатриации в Россию".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e0860feba250ee1a347ff88f83e4ba6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл вышинский, валерий фадеев
Кирилл Вышинский, Валерий Фадеев
Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Глава СПЧ Фадеев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Вышинского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Вышинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком.
В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Кирилл Валерьевич был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году… Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам", - отметил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ.
Он подчеркнул, что в СПЧ Вышинский возглавлял комиссию по международному сотрудничеству, активно все годы работы помогал россиянам за рубежом "от их защиты от русофобии до репатриации в Россию".
 
Кирилл ВышинскийВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала