Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского
2025-08-23T11:07:00+03:00
кирилл вышинский
валерий фадеев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "Кирилл Валерьевич был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году… Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам", - отметил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Он подчеркнул, что в СПЧ Вышинский возглавлял комиссию по международному сотрудничеству, активно все годы работы помогал россиянам за рубежом "от их защиты от русофобии до репатриации в Россию".
