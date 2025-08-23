Бутина выразила соболезнования в связи со смертью Вышинского

Рейтинг@Mail.ru
кирилл вышинский
мария бутина
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был достойным человеком, его смерть - это большая потеря для всех, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Глубочайшие соболезнования. Кирилл был достойным человеком, и это большая потеря для нас всех. Пусть земля ему будет пухом", - сказала она. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
2025
Новости
