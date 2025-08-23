Рейтинг@Mail.ru
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 23.08.2025 (обновлено: 10:50 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037133211.html
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T10:40:00+03:00
2025-08-23T10:50:00+03:00
кирилл вышинский
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_0:219:3190:2013_1920x0_80_0_0_112af50a02dec2c7f2158f6020bf989e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был несгибаемым человеком, который всю жизнь боролся за право на свободу слова и выбор своей позиции в жизни.В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"."Кирилл Вышинский - совершенно необыкновенный человек во всех отношениях, с точки зрения профессиональной, нравственной, умеющий дружить, несгибаемый, его ничего не может сломить, если он уверен в своей правде… Его имя навсегда останется в нашей памяти. Это человек, который всю жизнь боролся за право на свободу слова, право на честь и достоинство, права на выбор своей позиции в жизни. Огромные мои соболезнования его родителям и друзьям", - сказала Москалькова.Федеральный омбудсмен вспомнила, что впервые встретилась с Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве, чтобы уговорить его не отказываться участвовать в обмене российской группы пленных."Из этих 37 человек Кирилл Вышинский отказывался участвовать в обмене, потому что он хотел искать правду и справедливость, добиваться оправдательного приговора. Я пришла, чтобы убедить его в том, что в условиях координат нынешнего руководства это невозможно. Нам дали возможность говорить один на один, я видела, насколько этот человек искренний в своих убеждениях, в своей правде", - отметила она.По словам Москальковой, она искренне радовалась за Вышинского, когда он переехал в Москву и начал здесь свою профессиональную деятельность."Он организовал серию своих передач, которые открывали многим глаза на происходящее в Украине. Каждая его передача была чрезвычайно интересна. Скорблю безмерно", - добавила она.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e0860feba250ee1a347ff88f83e4ba6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл вышинский, татьяна москалькова
Кирилл Вышинский, Татьяна Москалькова
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского

Москалькова выразила соболезнования из-за смерти журналиста Вышинского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Вышинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был несгибаемым человеком, который всю жизнь боролся за право на свободу слова и выбор своей позиции в жизни.
В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Кирилл Вышинский - совершенно необыкновенный человек во всех отношениях, с точки зрения профессиональной, нравственной, умеющий дружить, несгибаемый, его ничего не может сломить, если он уверен в своей правде… Его имя навсегда останется в нашей памяти. Это человек, который всю жизнь боролся за право на свободу слова, право на честь и достоинство, права на выбор своей позиции в жизни. Огромные мои соболезнования его родителям и друзьям", - сказала Москалькова.
Федеральный омбудсмен вспомнила, что впервые встретилась с Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве, чтобы уговорить его не отказываться участвовать в обмене российской группы пленных.
"Из этих 37 человек Кирилл Вышинский отказывался участвовать в обмене, потому что он хотел искать правду и справедливость, добиваться оправдательного приговора. Я пришла, чтобы убедить его в том, что в условиях координат нынешнего руководства это невозможно. Нам дали возможность говорить один на один, я видела, насколько этот человек искренний в своих убеждениях, в своей правде", - отметила она.
По словам Москальковой, она искренне радовалась за Вышинского, когда он переехал в Москву и начал здесь свою профессиональную деятельность.
"Он организовал серию своих передач, которые открывали многим глаза на происходящее в Украине. Каждая его передача была чрезвычайно интересна. Скорблю безмерно", - добавила она.
 
Кирилл ВышинскийТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала