Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и...
2025-08-23T10:40:00+03:00
2025-08-23T10:40:00+03:00
2025-08-23T10:50:00+03:00
кирилл вышинский
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_0:219:3190:2013_1920x0_80_0_0_112af50a02dec2c7f2158f6020bf989e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметив, что он был несгибаемым человеком, который всю жизнь боролся за право на свободу слова и выбор своей позиции в жизни.В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"."Кирилл Вышинский - совершенно необыкновенный человек во всех отношениях, с точки зрения профессиональной, нравственной, умеющий дружить, несгибаемый, его ничего не может сломить, если он уверен в своей правде… Его имя навсегда останется в нашей памяти. Это человек, который всю жизнь боролся за право на свободу слова, право на честь и достоинство, права на выбор своей позиции в жизни. Огромные мои соболезнования его родителям и друзьям", - сказала Москалькова.Федеральный омбудсмен вспомнила, что впервые встретилась с Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве, чтобы уговорить его не отказываться участвовать в обмене российской группы пленных."Из этих 37 человек Кирилл Вышинский отказывался участвовать в обмене, потому что он хотел искать правду и справедливость, добиваться оправдательного приговора. Я пришла, чтобы убедить его в том, что в условиях координат нынешнего руководства это невозможно. Нам дали возможность говорить один на один, я видела, насколько этот человек искренний в своих убеждениях, в своей правде", - отметила она.По словам Москальковой, она искренне радовалась за Вышинского, когда он переехал в Москву и начал здесь свою профессиональную деятельность."Он организовал серию своих передач, которые открывали многим глаза на происходящее в Украине. Каждая его передача была чрезвычайно интересна. Скорблю безмерно", - добавила она.
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e0860feba250ee1a347ff88f83e4ba6b.jpg
кирилл вышинский, татьяна москалькова
Кирилл Вышинский, Татьяна Москалькова
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Москалькова выразила соболезнования из-за смерти журналиста Вышинского
