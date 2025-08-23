Меркачева выразила соболезнования из-за смерти Вышинского

https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037130056.html

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был сильным человеком, близко к сердцу принимал истории тех людей, которым помогал, рассказала РИА Новости член Совета Ева Меркачева.В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"."Я о его болезни не знала, и, мне кажется, что большинство моих коллег тоже об этом не знали. Это как раз показательная черта, что он был человеком сильным и не сообщал нам, членам СПЧ, о том, что у него какие-то проблемы… Он был очень активен, в СПЧ в последнее время занимался вопросом защиты прав соотечественников, которые оказались за рубежом. Как мне кажется, он многое сделал в этом направлении. С учетом его истории, он очень близко принимал к сердцу истории тех людей, которые, будучи россиянами, русскими, оказались за рубежом", - сказала Меркачева.

