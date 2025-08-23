Рейтинг@Mail.ru
Меркачева выразила соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 23.08.2025 (обновлено: 10:28 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037130056.html
Меркачева выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Меркачева выразила соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
Меркачева выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
Журналист, член СПЧ и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был сильным человеком, близко к сердцу принимал... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T10:17:00+03:00
2025-08-23T10:28:00+03:00
кирилл вышинский
ева меркачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037123573_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_b1ef7506c39f4d6c09d345a5d80a4d74.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был сильным человеком, близко к сердцу принимал истории тех людей, которым помогал, рассказала РИА Новости член Совета Ева Меркачева.В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"."Я о его болезни не знала, и, мне кажется, что большинство моих коллег тоже об этом не знали. Это как раз показательная черта, что он был человеком сильным и не сообщал нам, членам СПЧ, о том, что у него какие-то проблемы… Он был очень активен, в СПЧ в последнее время занимался вопросом защиты прав соотечественников, которые оказались за рубежом. Как мне кажется, он многое сделал в этом направлении. С учетом его истории, он очень близко принимал к сердцу истории тех людей, которые, будучи россиянами, русскими, оказались за рубежом", - сказала Меркачева.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037123573_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8f04331a2da999d11bf5d73a6bae359d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл вышинский, ева меркачева
Кирилл Вышинский, Ева Меркачева
Меркачева выразила соболезнования из-за смерти Вышинского

Член СПЧ Меркачева выразила соболезнования из-за смерти журналиста Вышинского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Кирилл Вышинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был сильным человеком, близко к сердцу принимал истории тех людей, которым помогал, рассказала РИА Новости член Совета Ева Меркачева.
В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Я о его болезни не знала, и, мне кажется, что большинство моих коллег тоже об этом не знали. Это как раз показательная черта, что он был человеком сильным и не сообщал нам, членам СПЧ, о том, что у него какие-то проблемы… Он был очень активен, в СПЧ в последнее время занимался вопросом защиты прав соотечественников, которые оказались за рубежом. Как мне кажется, он многое сделал в этом направлении. С учетом его истории, он очень близко принимал к сердцу истории тех людей, которые, будучи россиянами, русскими, оказались за рубежом", - сказала Меркачева.
 
Кирилл ВышинскийЕва Меркачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала