В Госдуме назвали Вышинского мужественным человеком - РИА Новости, 23.08.2025
11:40 23.08.2025
В Госдуме назвали Вышинского мужественным человеком
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был мужественным человеком и прошёл тяжелейшие испытания за свои убеждения, его смерть - это большая потеря, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Большая потеря для всех нас. Мужественный человек, профессионал с большой буквы. Кирилл прошел тяжелейшие испытания, оказавшись в украинских застенках за свои убеждения, за свою стойкость в отстаивании правды и наших ценностей. Время, проведенное в тюрьме, подорвало его здоровье. Кирилл искренне любил Украину и решительно отвергал идеи национализма. Мне довелось год работать вместе с Кириллом, когда я возглавлял бюро ВГТРК на Украине. И будущее этой страны нам виделось в созидательной дружбе между нашими народами. Надежный товарищ. Настоящий… Больно осознавать, что его уже нет", - написал Ревенко в своём Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким Вышинского. "Вечная память и царствие небесное", - добавил Ревенко. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был мужественным человеком и прошёл тяжелейшие испытания за свои убеждения, его смерть - это большая потеря, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"Большая потеря для всех нас. Мужественный человек, профессионал с большой буквы. Кирилл прошел тяжелейшие испытания, оказавшись в украинских застенках за свои убеждения, за свою стойкость в отстаивании правды и наших ценностей. Время, проведенное в тюрьме, подорвало его здоровье. Кирилл искренне любил Украину и решительно отвергал идеи национализма. Мне довелось год работать вместе с Кириллом, когда я возглавлял бюро ВГТРК на Украине. И будущее этой страны нам виделось в созидательной дружбе между нашими народами. Надежный товарищ. Настоящий… Больно осознавать, что его уже нет", - написал Ревенко в своём Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким Вышинского.
"Вечная память и царствие небесное", - добавил Ревенко.
Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
