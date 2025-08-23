https://ria.ru/20250823/vyshinskiy--2037142161.html

В Госдуме назвали Вышинского мужественным человеком

В Госдуме назвали Вышинского мужественным человеком - РИА Новости, 23.08.2025

В Госдуме назвали Вышинского мужественным человеком

Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был мужественным человеком и прошёл тяжелейшие испытания за свои РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T11:40:00+03:00

2025-08-23T11:40:00+03:00

2025-08-23T11:40:00+03:00

украина

россия

москва

кирилл вышинский

евгений ревенко

госдума рф

вгтрк

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037123170_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4060aae6218dad343eba52b9543652b2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский был мужественным человеком и прошёл тяжелейшие испытания за свои убеждения, его смерть - это большая потеря, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Большая потеря для всех нас. Мужественный человек, профессионал с большой буквы. Кирилл прошел тяжелейшие испытания, оказавшись в украинских застенках за свои убеждения, за свою стойкость в отстаивании правды и наших ценностей. Время, проведенное в тюрьме, подорвало его здоровье. Кирилл искренне любил Украину и решительно отвергал идеи национализма. Мне довелось год работать вместе с Кириллом, когда я возглавлял бюро ВГТРК на Украине. И будущее этой страны нам виделось в созидательной дружбе между нашими народами. Надежный товарищ. Настоящий… Больно осознавать, что его уже нет", - написал Ревенко в своём Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким Вышинского. "Вечная память и царствие небесное", - добавил Ревенко. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

https://ria.ru/20250823/vyshinskiy--2037124442.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памяти Кирилла Вышинского Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. 2025-08-23T11:40 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, кирилл вышинский, евгений ревенко, госдума рф, вгтрк, служба безопасности украины, происшествия