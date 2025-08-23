Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Вышинского настоящим героем - РИА Новости, 23.08.2025
09:43 23.08.2025 (обновлено: 11:44 23.08.2025)
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
Захарова назвала Вышинского настоящим героем - РИА Новости, 23.08.2025
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского
мария захарова
кирилл вышинский
происшествия
москва
россия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув, что для мира журналистики он много сделал.Ранее стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."Кирилл - настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом", - сказала она."Искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, он много для него сделал", - заключила Захарова.Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
москва
россия
2025
Памяти Кирилла Вышинского
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.
мария захарова, кирилл вышинский, происшествия, москва, россия
Мария Захарова, Кирилл Вышинский, Происшествия, Москва, Россия
Захарова назвала Вышинского настоящим героем

Представитель МИД Захарова назвала журналиста Вышинского настоящим героем

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув, что для мира журналистики он много сделал.
Ранее стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"Кирилл - настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом", - сказала она.
"Искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, он много для него сделал", - заключила Захарова.
Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского стандарта
Мария Захарова Кирилл Вышинский Происшествия Москва Россия
 
 
