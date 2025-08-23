https://ria.ru/20250823/vyshinskiy--2037124442.html
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
Захарова назвала Вышинского настоящим героем - РИА Новости, 23.08.2025
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:43:00+03:00
2025-08-23T09:43:00+03:00
2025-08-23T11:44:00+03:00
мария захарова
кирилл вышинский
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121816_0:10:3038:1718_1920x0_80_0_0_227fcab72066f0c794254af536a66bcd.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув, что для мира журналистики он много сделал.Ранее стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."Кирилл - настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом", - сказала она."Искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, он много для него сделал", - заключила Захарова.Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
https://ria.ru/20250823/kiselev--2037123924.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad5c6ccddde09324503d28181636191a.jpg
Памяти Кирилла Вышинского
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.
2025-08-23T09:43
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, кирилл вышинский, происшествия, москва, россия
Мария Захарова, Кирилл Вышинский, Происшествия, Москва, Россия
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
Представитель МИД Захарова назвала журналиста Вышинского настоящим героем
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув, что для мира журналистики он много сделал.
Ранее стало известно, что журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский
скончался в Москве
после тяжелой болезни.
"Кирилл - настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом", - сказала она.
"Искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, он много для него сделал", - заключила Захарова
.
Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".