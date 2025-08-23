https://ria.ru/20250823/vsu-2037194050.html
ВС России взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске, заявил Ганчев
ВС России взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске, заявил Ганчев - 23.08.2025
ВС России взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске, заявил Ганчев
ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T17:44:00+03:00
2025-08-23T17:44:00+03:00
2025-08-23T18:13:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Если говорить о последних достижениях нашей армии, то у нас под контролем уже находится путь снабжения группировки в Купянске. Это трасса, соединяющая Купянск, Шевченково, Чугуев. Населенный пункт Соболевка полностью контролируется нашими бойцами. То есть это уже северо-западная часть Купянска", - заявил Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости.Минобороны РФ в июле сообщало, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
