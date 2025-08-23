Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске, заявил Ганчев - РИА Новости, 23.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 23.08.2025 (обновлено: 18:13 23.08.2025)
ВС России взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске, заявил Ганчев
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Если говорить о последних достижениях нашей армии, то у нас под контролем уже находится путь снабжения группировки в Купянске. Это трасса, соединяющая Купянск, Шевченково, Чугуев. Населенный пункт Соболевка полностью контролируется нашими бойцами. То есть это уже северо-западная часть Купянска", - заявил Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости.Минобороны РФ в июле сообщало, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Если говорить о последних достижениях нашей армии, то у нас под контролем уже находится путь снабжения группировки в Купянске. Это трасса, соединяющая Купянск, Шевченково, Чугуев. Населенный пункт Соболевка полностью контролируется нашими бойцами. То есть это уже северо-западная часть Купянска", - заявил Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Минобороны РФ в июле сообщало, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.08.2025
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
