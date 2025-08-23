Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске, заявил Ганчев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 23.08.2025 (обновлено: 17:51 23.08.2025)
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске, заявил Ганчев
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске, заявил Ганчев - РИА Новости, 23.08.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске, заявил Ганчев
Ситуация в Волчанске Харьковской области остаётся крайне сложной, однако ВС РФ удерживают позиции, срывают ротацию противника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.08.2025
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация в Волчанске Харьковской области остаётся крайне сложной, однако ВС РФ удерживают позиции, срывают ротацию противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Ситуация там остается крайне сложной, но, тем не менее, нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект", - заявил Ганчев на вопрос РИА Новости, какая сейчас складывается ситуация в Волчанске.
волчанск
харьковская область
вооруженные силы рф, волчанск, харьковская область, виталий ганчев
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске, заявил Ганчев

Ганчев: ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация в Волчанске Харьковской области остаётся крайне сложной, однако ВС РФ удерживают позиции, срывают ротацию противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Ситуация там остается крайне сложной, но, тем не менее, нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект", - заявил Ганчев на вопрос РИА Новости, какая сейчас складывается ситуация в Волчанске.
Учения войск территориальной обороны Украины
ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления
Вчера, 06:51
 
Специальная военная операция на Украине
Вооруженные силы РФ
Волчанск
Харьковская область
Виталий Ганчев
 
 
