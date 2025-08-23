https://ria.ru/20250823/vsu-2037193615.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Волчанске, заявил Ганчев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация в Волчанске Харьковской области остаётся крайне сложной, однако ВС РФ удерживают позиции, срывают ротацию противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Ситуация там остается крайне сложной, но, тем не менее, нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект", - заявил Ганчев на вопрос РИА Новости, какая сейчас складывается ситуация в Волчанске.
