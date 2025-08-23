https://ria.ru/20250823/vsu-2037167818.html

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037168366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc389c9e3309ee90b5582136e5edf8b3.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Среди сдавших населенный пункт Клебан-Бык был элитный спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" ВСУ, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Пенза. "У них (ВСУ – ред.) есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые "Птицы Мадьяра", которые работали на этом направлении (константиновское - ред.). Невзирая ни на что, все-таки человеческая воля сильнее, чем воля запрограммированной техники", - сказал боец. Он добавил, что сам район населенного пункта Клепан-Бык отличается по ряду пунктов, начиная от большого количества открытой местности, лесополос и терриконов, и заканчивая наличием ряда промышленных предприятий в виде шахт. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20250823/vsu-2037163857.html

2025

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия