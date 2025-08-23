Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал об элитном батальоне ВСУ, сдавшем Клебан-Бык
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 23.08.2025
Российский военный рассказал об элитном батальоне ВСУ, сдавшем Клебан-Бык
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Среди сдавших населенный пункт Клебан-Бык был элитный спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" ВСУ, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Пенза. "У них (ВСУ – ред.) есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые "Птицы Мадьяра", которые работали на этом направлении (константиновское - ред.). Невзирая ни на что, все-таки человеческая воля сильнее, чем воля запрограммированной техники", - сказал боец. Он добавил, что сам район населенного пункта Клепан-Бык отличается по ряду пунктов, начиная от большого количества открытой местности, лесополос и терриконов, и заканчивая наличием ряда промышленных предприятий в виде шахт. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Среди сдавших населенный пункт Клебан-Бык был элитный спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" ВСУ, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Пенза.
"У них (ВСУ – ред.) есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые "Птицы Мадьяра", которые работали на этом направлении (константиновское - ред.). Невзирая ни на что, все-таки человеческая воля сильнее, чем воля запрограммированной техники", - сказал боец.
Он добавил, что сам район населенного пункта Клепан-Бык отличается по ряду пунктов, начиная от большого количества открытой местности, лесополос и терриконов, и заканчивая наличием ряда промышленных предприятий в виде шахт.
Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
