ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек.Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара."В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении.Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.

