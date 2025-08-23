Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 23.08.2025 (обновлено: 14:29 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/vsu-2037163453.html
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:07:00+03:00
2025-08-23T14:29:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037166687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e5edfa8a6374904549f28d19c58ce7e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек.Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара."В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении.Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
https://ria.ru/20250822/dnr-2036950646.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение более 600 военнослужащих ВСУ, РСЗО и танка в ДНР
ВС России групповым ударом "Искандера", "Гераней" и ФАБ-500 уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ, 4 РСЗО и танк в ДНР, сообщает Минобороны, показав кадры удара.
2025-08-23T14:07
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037166687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f13249bdb7f90ba151c46d2c8779c47f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

ВС РФ ударом "Искандера", "Гераней" и ФАБ-500 уничтожили более 600 военных ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек.
Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара.
"В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении.
Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
22 августа, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала