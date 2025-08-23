https://ria.ru/20250823/vsu-2037163453.html
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек.Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара."В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении.Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
Уничтожение более 600 военнослужащих ВСУ, РСЗО и танка в ДНР
ВС России групповым ударом "Искандера", "Гераней" и ФАБ-500 уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ, 4 РСЗО и танк в ДНР, сообщает Минобороны, показав кадры удара.
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
