Российский боец рассказал о попытках ВСУ компенсировать недостаток военных
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 23.08.2025
Российский боец рассказал о попытках ВСУ компенсировать недостаток военных
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ с помощью массового использования дронов пытаются компенсировать недостаток в живой силе, рассказал РИА Новости замкомандира роты "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Пенза"."С 2022 года их (ВСУ – ред.) тактика изменилась, и, рискну предположить, что это связано все-таки с тем, что людей у них все меньше и меньше, а воевать чем-то надо, соответственно, они пытаются заменить живую силу на беспилотные летательные аппараты", - сказал замкомандира.Он добавил, что противник использует дроны так, чтобы действовать на поле боя, не допуская солдат ВСУ в ближний бой с бойцами ВС РФ.
Украинский военнослужащий запускает беспилотник
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ с помощью массового использования дронов пытаются компенсировать недостаток в живой силе, рассказал РИА Новости замкомандира роты "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Пенза".
"С 2022 года их (ВСУ – ред.) тактика изменилась, и, рискну предположить, что это связано все-таки с тем, что людей у них все меньше и меньше, а воевать чем-то надо, соответственно, они пытаются заменить живую силу на беспилотные летательные аппараты", - сказал замкомандира.
Он добавил, что противник использует дроны так, чтобы действовать на поле боя, не допуская солдат ВСУ в ближний бой с бойцами ВС РФ.
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
Специальная военная операция на Украине
 
 
