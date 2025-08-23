https://ria.ru/20250823/vsu-2037160816.html

Российский боец рассказал о попытках ВСУ компенсировать недостаток военных

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ с помощью массового использования дронов пытаются компенсировать недостаток в живой силе, рассказал РИА Новости замкомандира роты "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Пенза"."С 2022 года их (ВСУ – ред.) тактика изменилась, и, рискну предположить, что это связано все-таки с тем, что людей у них все меньше и меньше, а воевать чем-то надо, соответственно, они пытаются заменить живую силу на беспилотные летательные аппараты", - сказал замкомандира.Он добавил, что противник использует дроны так, чтобы действовать на поле боя, не допуская солдат ВСУ в ближний бой с бойцами ВС РФ.

