Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Симба. "Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ – ред.) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они (ВСУ - ред.)… встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они (ВСУ - ред.) ничего не сделают", - сказал боец. Он добавил, что в сравнении с 2022 годом сейчас уровень подготовки войск РФ намного выше, и противник это понимает, глядя на статистику успешных операций 103-го полка. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

