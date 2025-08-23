Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка - РИА Новости, 23.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 23.08.2025
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной"... РИА Новости, 23.08.2025
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Симба. "Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ – ред.) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они (ВСУ - ред.)… встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они (ВСУ - ред.) ничего не сделают", - сказал боец. Он добавил, что в сравнении с 2022 годом сейчас уровень подготовки войск РФ намного выше, и противник это понимает, глядя на статистику успешных операций 103-го полка. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка

ВСУ отступили из Клебан-Быка без попыток контратак

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Симба.
"Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ – ред.) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они (ВСУ - ред.)… встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они (ВСУ - ред.) ничего не сделают", - сказал боец.
Он добавил, что в сравнении с 2022 годом сейчас уровень подготовки войск РФ намного выше, и противник это понимает, глядя на статистику успешных операций 103-го полка.
Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
