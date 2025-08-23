https://ria.ru/20250823/vsu-2037155590.html
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка - РИА Новости, 23.08.2025
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной"... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:14:00+03:00
2025-08-23T13:14:00+03:00
2025-08-23T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Симба. "Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ – ред.) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они (ВСУ - ред.)… встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они (ВСУ - ред.) ничего не сделают", - сказал боец. Он добавил, что в сравнении с 2022 годом сейчас уровень подготовки войск РФ намного выше, и противник это понимает, глядя на статистику успешных операций 103-го полка. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
ВСУ отступили из Клебан-Быка без попыток контратак