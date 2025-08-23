https://ria.ru/20250823/vsu-2037128250.html

ВС России уничтожили укрепрайон ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили укрепрайон ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 23.08.2025

ВС России уничтожили укрепрайон ВСУ на Константиновском направлении

Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили укрепрайон и танк ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2025

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили укрепрайон и танк ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки оператор расчета БПЛА "Южной" группировки войск обнаружил движение пяти боевиков ВСУ, в процессе наблюдения за ними был вскрыт хорошо замаскированный и оборудованный крупнокалиберными пулеметами блиндаж и пути сообщения. Точными ударами гаубицы 2С1 "Гвоздика" вражеский укрепрайон был уничтожен", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в ночное время суток на восточной окраине Константиновки был обнаружен танк ВСУ, стреляющий из закрытой огневой позиции. Точным ударом дрона танк был поражен и обездвижен, а впоследствии добит еще несколькими FPV-дронами.

россия

константиновка

2025

