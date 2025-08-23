Рейтинг@Mail.ru
На Украине разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
09:55 23.08.2025 (обновлено: 11:00 23.08.2025)
На Украине разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
При крушении украинского самолета МиГ-29 погиб пилот Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При крушении украинского самолета МиГ-29 погиб пилот Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ."Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Бондарь Сергей Викторович 1979 года рождения", — уточнили военные в Telegram-канале.Обстоятельства и причины катастрофы выясняются.Минобороны России неоднократно сообщало о сбитии МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне СВО, в предыдущий раз — 16 июля.
украина
миг-29, вооруженные силы украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
МиГ-29, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / LIBKOSИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При крушении украинского самолета МиГ-29 погиб пилот Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Бондарь Сергей Викторович 1979 года рождения", — уточнили военные в Telegram-канале.
Обстоятельства и причины катастрофы выясняются.
Минобороны России неоднократно сообщало о сбитии МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне СВО, в предыдущий раз — 16 июля.
МиГ-29, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
