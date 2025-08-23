На Украине разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб

https://ria.ru/20250823/vsu-2037127816.html
При крушении украинского самолета МиГ-29 погиб пилот Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При крушении украинского самолета МиГ-29 погиб пилот Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ."Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Бондарь Сергей Викторович 1979 года рождения", — уточнили военные в Telegram-канале.Обстоятельства и причины катастрофы выясняются.Минобороны России неоднократно сообщало о сбитии МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне СВО, в предыдущий раз — 16 июля.
