Боец передавал данные командованию из эфира радиостанции ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Российский военнослужащий при штурме Катериновки в ДНР ликвидировал трех украинских военных и передавал своему командованию данные из эфира их радиостанции, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Гагарин". Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск. "Солдат есть, взрослый дядька, решил, что защита Родины это его призвание. Застрелил трех солдат противника, у одного из них забрал радиостанцию, и пока радиостанция работала, пока эфир был, он этот эфир передавал соответственно нам", - сказал "Гагарин". По его словам, эти действия также внесли свой вклад в освобождение населенного пункта. "Все переговоры, которые шли, это тоже в некотором роде поспособствовало. Но потом, видимо, противник понял, что информация уходит, и по этой радиостанции просто перестал выходить в эфир", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР
силами подразделений "Южной" группировки войск.
