Боец передавал данные командованию из эфира радиостанции ВСУ в ДНР

Боец передавал данные командованию из эфира радиостанции ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025

Боец передавал данные командованию из эфира радиостанции ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий при штурме Катериновки в ДНР ликвидировал трех украинских военных и передавал своему командованию данные из эфира их радиостанции

2025-08-23

2025-08-23T00:28:00+03:00

2025-08-23T00:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Российский военнослужащий при штурме Катериновки в ДНР ликвидировал трех украинских военных и передавал своему командованию данные из эфира их радиостанции, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Гагарин". Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск. "Солдат есть, взрослый дядька, решил, что защита Родины это его призвание. Застрелил трех солдат противника, у одного из них забрал радиостанцию, и пока радиостанция работала, пока эфир был, он этот эфир передавал соответственно нам", - сказал "Гагарин". По его словам, эти действия также внесли свой вклад в освобождение населенного пункта. "Все переговоры, которые шли, это тоже в некотором роде поспособствовало. Но потом, видимо, противник понял, что информация уходит, и по этой радиостанции просто перестал выходить в эфир", - добавил он.

донецкая народная республика

россия

2025

Новости

