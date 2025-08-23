https://ria.ru/20250823/vsu-2037097932.html
ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР
ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР
Украинские военные применяли беспилотные катера в Клебан-Быкском водохранилище при обороне Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир мотострелкового... РИА Новости, 23.08.2025
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные применяли беспилотные катера в Клебан-Быкском водохранилище при обороне Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин". "Само водохранилище противник использовал как способ подвоза материальных средств и способ эвакуации раненых. В том числе и наблюдали квадрокоптерами, что противник использует беспилотные катера. Ты смотришь, катер плывет, в нем никого нет, катер загружен", - сказал РИА Новости "Гагарин". Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.
ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР
