ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 23.08.2025
ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные применяли беспилотные катера в Клебан-Быкском водохранилище при обороне Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин". "Само водохранилище противник использовал как способ подвоза материальных средств и способ эвакуации раненых. В том числе и наблюдали квадрокоптерами, что противник использует беспилотные катера. Ты смотришь, катер плывет, в нем никого нет, катер загружен", - сказал РИА Новости "Гагарин". Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные применяли беспилотные катера в Клебан-Быкском водохранилище при обороне Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин".
"Само водохранилище противник использовал как способ подвоза материальных средств и способ эвакуации раненых. В том числе и наблюдали квадрокоптерами, что противник использует беспилотные катера. Ты смотришь, катер плывет, в нем никого нет, катер загружен", - сказал РИА Новости "Гагарин".
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
