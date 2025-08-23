https://ria.ru/20250823/vsu-2037097932.html

ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР

ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ использовали беспилотные катера при обороне Катериновки в ДНР

Украинские военные применяли беспилотные катера в Клебан-Быкском водохранилище при обороне Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир мотострелкового... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T00:13:00+03:00

2025-08-23T00:13:00+03:00

2025-08-23T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_ecf840ea57a3f4b58a94c4ab670a0f43.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные применяли беспилотные катера в Клебан-Быкском водохранилище при обороне Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода "Южной" группировки войск с позывным "Гагарин". "Само водохранилище противник использовал как способ подвоза материальных средств и способ эвакуации раненых. В том числе и наблюдали квадрокоптерами, что противник использует беспилотные катера. Ты смотришь, катер плывет, в нем никого нет, катер загружен", - сказал РИА Новости "Гагарин". Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Катериновка в ДНР силами подразделений "Южной" группировки войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия