ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Военнослужащие российской группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:27:00+03:00
2025-08-23T12:27:00+03:00
2025-08-23T12:27:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Каменское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства. "Потери противника составили до 60 военнослужащих, 11 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества", - добавили в Минобороны РФ.
