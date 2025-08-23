https://ria.ru/20250823/vsu--2037148950.html

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Военнослужащие российской группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Каменское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства. "Потери противника составили до 60 военнослужащих, 11 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества", - добавили в Минобороны РФ.

