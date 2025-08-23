https://ria.ru/20250823/vsu--2037148179.html

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Киев за сутки потерял более 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило в субботу министерство обороны РФ.

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

