https://ria.ru/20250823/vs-2037158281.html

Российский боец раскрыл подробности освобождения Клебан-Быка

Российский боец раскрыл подробности освобождения Клебан-Быка - РИА Новости, 23.08.2025

Российский боец раскрыл подробности освобождения Клебан-Быка

Бойцы ВС РФ перед освобождением населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили в посёлок пешком из-за особенностей ландшафта местности,... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T13:32:00+03:00

2025-08-23T13:32:00+03:00

2025-08-23T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037158627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ed49fb0ff17089b3aae12aba352d2d0.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ перед освобождением населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили в посёлок пешком из-за особенностей ландшафта местности, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Симба". "На этом направлении пешими группами заходим. Мотоциклы, в данный момент, не используем, потому что не тот ландшафт, чтобы использовать какой-то мотоцикл. Да, здесь где-то в тыловых зонах передвижение на мотоциклах идёт, а в основном сейчас заходим пешими", - сообщил боец. Он добавил, что в начале операции пешая группа войск РФ разведывает и докладывает маршрут для доставки провизии бойцам, потом уже используя легкую технику для передвижения. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250823/vpk-2037147566.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВС России заходили в населенный пункт Клебан-Бык с разных направлений – боец Бойцы ВС России при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск с позывным "Симба". 2025-08-23T13:32 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика