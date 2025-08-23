https://ria.ru/20250823/vs-2037158281.html
Российский боец раскрыл подробности освобождения Клебан-Быка
Российский боец раскрыл подробности освобождения Клебан-Быка
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ перед освобождением населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили в посёлок пешком из-за особенностей ландшафта местности, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Симба". "На этом направлении пешими группами заходим. Мотоциклы, в данный момент, не используем, потому что не тот ландшафт, чтобы использовать какой-то мотоцикл. Да, здесь где-то в тыловых зонах передвижение на мотоциклах идёт, а в основном сейчас заходим пешими", - сообщил боец. Он добавил, что в начале операции пешая группа войск РФ разведывает и докладывает маршрут для доставки провизии бойцам, потом уже используя легкую технику для передвижения. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
