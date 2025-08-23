Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 23.08.2025
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка - РИА Новости, 23.08.2025
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка
Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 23.08.2025
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Симба". "Если с востока пару групп заскочили, то противник уже ... туда начинает более бдительно смотреть, и мы начинаем со стороны Екатериновки тоже заскакивать. Пытаемся превалировать в этом моменте, чтобы больше людей (бойцов ВС РФ – ред.) там (в Клепан-Бык – ред.) прошло и заскочило. Не один маршрут используется, например, командиры, там, взводники, они всё чаще "летают", изучают маршрут, местность, и где эффективнее", - сказал боец. Он добавил, что противник начал минировать, в основном тропы, чтобы избежать прорыва российских войск. Для этого маршруты в населенный пункт постоянно меняются. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
россия
донецкая народная республика
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка

ВС РФ заходили в населенный пункт Клебан-Бык с разных направлений

Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Симба".
"Если с востока пару групп заскочили, то противник уже ... туда начинает более бдительно смотреть, и мы начинаем со стороны Екатериновки тоже заскакивать. Пытаемся превалировать в этом моменте, чтобы больше людей (бойцов ВС РФ – ред.) там (в Клепан-Бык – ред.) прошло и заскочило. Не один маршрут используется, например, командиры, там, взводники, они всё чаще "летают", изучают маршрут, местность, и где эффективнее", - сказал боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что противник начал минировать, в основном тропы, чтобы избежать прорыва российских войск. Для этого маршруты в населенный пункт постоянно меняются.
Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка
Вчера, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
