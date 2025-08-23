https://ria.ru/20250823/vs-2037155991.html
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка - РИА Новости, 23.08.2025
Российский боец рассказал об освобождении Клебан-Быка
Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 23.08.2025
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении заходили с разных направлений, чтобы отвлечь ВСУ, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Симба". "Если с востока пару групп заскочили, то противник уже ... туда начинает более бдительно смотреть, и мы начинаем со стороны Екатериновки тоже заскакивать. Пытаемся превалировать в этом моменте, чтобы больше людей (бойцов ВС РФ – ред.) там (в Клепан-Бык – ред.) прошло и заскочило. Не один маршрут используется, например, командиры, там, взводники, они всё чаще "летают", изучают маршрут, местность, и где эффективнее", - сказал боец. Он добавил, что противник начал минировать, в основном тропы, чтобы избежать прорыва российских войск. Для этого маршруты в населенный пункт постоянно меняются. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости.
"Если с востока пару групп заскочили, то противник уже ... туда начинает более бдительно смотреть, и мы начинаем со стороны Екатериновки тоже заскакивать. Пытаемся превалировать в этом моменте, чтобы больше людей (бойцов ВС РФ – ред.) там (в Клепан-Бык – ред.) прошло и заскочило. Не один маршрут используется, например, командиры, там, взводники, они всё чаще "летают", изучают маршрут, местность, и где эффективнее", - сказал боец.
Он добавил, что противник начал минировать, в основном тропы, чтобы избежать прорыва российских войск. Для этого маршруты в населенный пункт постоянно меняются.
Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР
, сообщило в субботу министерство обороны РФ.