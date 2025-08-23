Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин

https://ria.ru/20250823/volodin-2037132535.html

Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX."С такой просьбой вчера к президенту обратился губернатор Нижегородской области, предложив дать регионам право принимать подобные решения. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей", — написал он.Парламентарий уточнил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта."Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве", — отметил Володин.Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за запрет продажи вейпов и жидкостей к ним."С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно", — пояснил он.Володин добавил, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью и могут привести к тяжелым заболеваниям.

