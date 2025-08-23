Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин
Володин: большинство депутатов ГД поддержали запрет продажи вейпов
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.
"С такой просьбой вчера к президенту обратился губернатор Нижегородской области, предложив дать регионам право принимать подобные решения. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей", — написал он.
В пятницу Владимир Путин поддержал идею Глеба Никитина дать регионам полномочия по запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.
Парламентарий уточнил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.
"Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве", — отметил Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
"С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно", — пояснил он.
Володин добавил, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью и могут привести к тяжелым заболеваниям.