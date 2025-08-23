Рейтинг@Mail.ru
Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин
10:34 23.08.2025 (обновлено: 11:10 23.08.2025)
Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин
Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин - РИА Новости, 23.08.2025
Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин
Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX. РИА Новости, 23.08.2025
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
глеб никитин
нижегородская область
вологодская область
россия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX."С такой просьбой вчера к президенту обратился губернатор Нижегородской области, предложив дать регионам право принимать подобные решения. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей", — написал он.Парламентарий уточнил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта."Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве", — отметил Володин.Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за запрет продажи вейпов и жидкостей к ним."С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно", — пояснил он.Володин добавил, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью и могут привести к тяжелым заболеваниям.
нижегородская область
вологодская область
россия
госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, глеб никитин, нижегородская область, вологодская область, россия
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Глеб Никитин, Нижегородская область, Вологодская область, Россия
Большинство депутатов поддержали запрет продажи вейпов, заявил Володин

Володин: большинство депутатов ГД поддержали запрет продажи вейпов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.
"С такой просьбой вчера к президенту обратился губернатор Нижегородской области, предложив дать регионам право принимать подобные решения. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей", — написал он.
28 января 2023, 08:37

В пятницу Владимир Путин поддержал идею Глеба Никитина дать регионам полномочия по запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.

Парламентарий уточнил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.
Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы
15 июля, 14:29
"Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве", — отметил Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
"С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно", — пояснил он.
Володин добавил, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью и могут привести к тяжелым заболеваниям.
Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов
31 мая, 03:50
 
Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинГлеб НикитинНижегородская областьВологодская областьРоссия
 
 
