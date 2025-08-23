https://ria.ru/20250823/vojska-2037098176.html
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщает управление правительства региона по вопросам...
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщает управление правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на докучаевском направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей, в том числе ребенка 2012 года рождения. За предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
