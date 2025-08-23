https://ria.ru/20250823/vojska-2037098176.html

ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщает управление правительства региона по вопросам... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T00:19:00+03:00

2025-08-23T00:19:00+03:00

2025-08-23T01:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, сообщает управление правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на докучаевском направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей, в том числе ребенка 2012 года рождения. За предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.

https://ria.ru/20250822/pushilin-2037073537.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, происшествия