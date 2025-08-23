https://ria.ru/20250823/virusy-2037106051.html
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов - РИА Новости, 23.08.2025
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов
Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T03:06:00+03:00
2025-08-23T03:06:00+03:00
2025-08-23T03:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148814/53/1488145367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15f9e8e32c2e6d7094eca96ee90ffc02.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора разработали инновационный метод исследования вирусов, который предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека. Новый метод основан на использовании 3D-технологий. Разработчики "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора уже подали заявку на патент", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что для создания средств диагностики, а также препаратов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний ученым требуется наблюдать за вирусами в лабораторных условиях. Важно, чтобы они максимально имитировали организм человека, поскольку поведение вирусов может меняться в зависимости от среды. Для решения этой задачи специалисты придумали специальные трехмерные структуры - 3D-клеточные сфероиды, которые создают естественные условия для роста клеток, имитируя ткани человека. "Метод уже успешно протестирован на вирусе простого герпеса с использованием клеточной культуры легкого эмбриона человека. Исследования показали, что вирус в сфероидах сохранил свою жизнеспособность и стабильность на протяжении длительного времени", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что новая разработка открывает большие возможности для исследований и создания средств диагностики, вакцин и лекарств, а также для изучения вирусов и их взаимодействия с иммунной системой. "Разработанный метод позволяет сделать важный шаг вперед в области вирусологии и биотехнологий, а также совершить новые открытия и лучше понять причины возникновения инфекционных болезней", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250822/rospotrebnadzor-2036975010.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148814/53/1488145367_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3df83b21ceb945498a8851416f1b4e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов
Роспотребнадзор разработал 3D-метод исследования вирусов в лабораторных условиях
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора
разработали инновационный метод исследования вирусов, который предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека. Новый метод основан на использовании 3D-технологий. Разработчики "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора уже подали заявку на патент", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что для создания средств диагностики, а также препаратов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний ученым требуется наблюдать за вирусами в лабораторных условиях. Важно, чтобы они максимально имитировали организм человека, поскольку поведение вирусов может меняться в зависимости от среды. Для решения этой задачи специалисты придумали специальные трехмерные структуры - 3D-клеточные сфероиды, которые создают естественные условия для роста клеток, имитируя ткани человека.
"Метод уже успешно протестирован на вирусе простого герпеса с использованием клеточной культуры легкого эмбриона человека. Исследования показали, что вирус в сфероидах сохранил свою жизнеспособность и стабильность на протяжении длительного времени", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что новая разработка открывает большие возможности для исследований и создания средств диагностики, вакцин и лекарств, а также для изучения вирусов и их взаимодействия с иммунной системой. "Разработанный метод позволяет сделать важный шаг вперед в области вирусологии и биотехнологий, а также совершить новые открытия и лучше понять причины возникновения инфекционных болезней", - добавили в ведомстве.