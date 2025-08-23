https://ria.ru/20250823/virusy-2037106051.html

Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов

Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора разработали инновационный метод исследования вирусов, который предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека. Новый метод основан на использовании 3D-технологий. Разработчики "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора уже подали заявку на патент", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что для создания средств диагностики, а также препаратов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний ученым требуется наблюдать за вирусами в лабораторных условиях. Важно, чтобы они максимально имитировали организм человека, поскольку поведение вирусов может меняться в зависимости от среды. Для решения этой задачи специалисты придумали специальные трехмерные структуры - 3D-клеточные сфероиды, которые создают естественные условия для роста клеток, имитируя ткани человека. "Метод уже успешно протестирован на вирусе простого герпеса с использованием клеточной культуры легкого эмбриона человека. Исследования показали, что вирус в сфероидах сохранил свою жизнеспособность и стабильность на протяжении длительного времени", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что новая разработка открывает большие возможности для исследований и создания средств диагностики, вакцин и лекарств, а также для изучения вирусов и их взаимодействия с иммунной системой. "Разработанный метод позволяет сделать важный шаг вперед в области вирусологии и биотехнологий, а также совершить новые открытия и лучше понять причины возникновения инфекционных болезней", - добавили в ведомстве.

