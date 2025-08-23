Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/virusy-2037106051.html
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов - РИА Новости, 23.08.2025
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов
Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T03:06:00+03:00
2025-08-23T03:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148814/53/1488145367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15f9e8e32c2e6d7094eca96ee90ffc02.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Роспотребнадзора разработали инновационный метод исследования вирусов, который предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека. Новый метод основан на использовании 3D-технологий. Разработчики "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора уже подали заявку на патент", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что для создания средств диагностики, а также препаратов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний ученым требуется наблюдать за вирусами в лабораторных условиях. Важно, чтобы они максимально имитировали организм человека, поскольку поведение вирусов может меняться в зависимости от среды. Для решения этой задачи специалисты придумали специальные трехмерные структуры - 3D-клеточные сфероиды, которые создают естественные условия для роста клеток, имитируя ткани человека. "Метод уже успешно протестирован на вирусе простого герпеса с использованием клеточной культуры легкого эмбриона человека. Исследования показали, что вирус в сфероидах сохранил свою жизнеспособность и стабильность на протяжении длительного времени", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что новая разработка открывает большие возможности для исследований и создания средств диагностики, вакцин и лекарств, а также для изучения вирусов и их взаимодействия с иммунной системой. "Разработанный метод позволяет сделать важный шаг вперед в области вирусологии и биотехнологий, а также совершить новые открытия и лучше понять причины возникновения инфекционных болезней", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250822/rospotrebnadzor-2036975010.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148814/53/1488145367_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3df83b21ceb945498a8851416f1b4e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор разработал инновационный метод исследования вирусов

Роспотребнадзор разработал 3D-метод исследования вирусов в лабораторных условиях

© РИА Новости / Алекс Аминев | Перейти в медиабанкВирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в медиабанк
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Инновационный 3D-метод исследования вирусов разработали специалисты Роспотребнадзора, он предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора разработали инновационный метод исследования вирусов, который предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека. Новый метод основан на использовании 3D-технологий. Разработчики "Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора уже подали заявку на патент", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что для создания средств диагностики, а также препаратов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний ученым требуется наблюдать за вирусами в лабораторных условиях. Важно, чтобы они максимально имитировали организм человека, поскольку поведение вирусов может меняться в зависимости от среды. Для решения этой задачи специалисты придумали специальные трехмерные структуры - 3D-клеточные сфероиды, которые создают естественные условия для роста клеток, имитируя ткани человека.
"Метод уже успешно протестирован на вирусе простого герпеса с использованием клеточной культуры легкого эмбриона человека. Исследования показали, что вирус в сфероидах сохранил свою жизнеспособность и стабильность на протяжении длительного времени", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что новая разработка открывает большие возможности для исследований и создания средств диагностики, вакцин и лекарств, а также для изучения вирусов и их взаимодействия с иммунной системой. "Разработанный метод позволяет сделать важный шаг вперед в области вирусологии и биотехнологий, а также совершить новые открытия и лучше понять причины возникновения инфекционных болезней", - добавили в ведомстве.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Роспотребнадзор: сведений о циркуляции в России неизвестных вирусов нет
Вчера, 13:50
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала