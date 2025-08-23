Рейтинг@Mail.ru
Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/vino-2037116849.html
Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию
Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию - РИА Новости, 23.08.2025
Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию
Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T08:04:00+03:00
2025-08-23T08:04:00+03:00
в мире
грузия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152119/57/1521195766_0:513:6000:3888_1920x0_80_0_0_f1e47f42d7281da7755cab86727fc8c2.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, за январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии лишь на 89,6 миллиона долларов против 121,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало минимальным значением для этого периода с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов. Доля России в грузинском экспорте сократилась за семь месяцев до 61,6% с 69,7% за аналогичный период годом ранее. При этом в целом поставки вина из Грузии за рубеж уменьшились за этот период на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов. Экспорт поддержал рост поставок у других импортеров. Например, Польша увеличила импорт на 11,2% - до 10,1 миллиона долларов, Китай - на четверть, до 6,1 миллиона долларов, Белоруссия - на пятую часть, до 5,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250818/kofe-2035974900.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152119/57/1521195766_267:0:5600:4000_1920x0_80_0_0_0b0c8519b34ab678e86643e5fddbdd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию

Грузия за семь месяцев сократила экспорт вина в Россию до минимума 2022 года

© Depositphotos.com / vdeineka.yandex.ruБокал красного вина в грузинском ресторане
Бокал красного вина в грузинском ресторане - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Depositphotos.com / vdeineka.yandex.ru
Бокал красного вина в грузинском ресторане . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Так, за январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии лишь на 89,6 миллиона долларов против 121,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало минимальным значением для этого периода с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов.
Доля России в грузинском экспорте сократилась за семь месяцев до 61,6% с 69,7% за аналогичный период годом ранее. При этом в целом поставки вина из Грузии за рубеж уменьшились за этот период на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов.
Экспорт поддержал рост поставок у других импортеров. Например, Польша увеличила импорт на 11,2% - до 10,1 миллиона долларов, Китай - на четверть, до 6,1 миллиона долларов, Белоруссия - на пятую часть, до 5,1 миллиона долларов.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию, заявил посол
18 августа, 06:28
 
В миреГрузияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала