Экс-чиновник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием
07:17 23.08.2025
Экс-чиновник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексей Карабаш признал вину во взяточничестве, заключил сделку со следствием и дал показания на соучастников, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Вину он признал в полном объеме... Заместителем прокурора и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Карабаш А.В. в ходе повторного допроса сообщил о преступлении коррупционной направленности, совершенном им совместно с иными высокопоставленными должностными лицами", - сказано в документе. После этого его перевели из СИЗО под домашний арест, добавляется в материалах. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека.
Экс-чиновник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием

Экс-чиновник Росприроднадзора Алексей Карабаш признал вину во взяточничестве

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексей Карабаш признал вину во взяточничестве, заключил сделку со следствием и дал показания на соучастников, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Вину он признал в полном объеме... Заместителем прокурора и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Карабаш А.В. в ходе повторного допроса сообщил о преступлении коррупционной направленности, совершенном им совместно с иными высокопоставленными должностными лицами", - сказано в документе.
После этого его перевели из СИЗО под домашний арест, добавляется в материалах.
Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека.
