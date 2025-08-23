https://ria.ru/20250823/vina-2037114055.html

Экс-чиновник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием

Экс-чиновник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием - РИА Новости, 23.08.2025

Экс-чиновник Росприроднадзора Карабаш заключил сделку со следствием

Бывший начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексей Карабаш признал вину во взяточничестве, заключил... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T07:17:00+03:00

2025-08-23T07:17:00+03:00

2025-08-23T07:17:00+03:00

происшествия

карабаш

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексей Карабаш признал вину во взяточничестве, заключил сделку со следствием и дал показания на соучастников, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Вину он признал в полном объеме... Заместителем прокурора и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Карабаш А.В. в ходе повторного допроса сообщил о преступлении коррупционной направленности, совершенном им совместно с иными высокопоставленными должностными лицами", - сказано в документе. После этого его перевели из СИЗО под домашний арест, добавляется в материалах. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека.

https://ria.ru/20250823/sud-2037111550.html

карабаш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, карабаш, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)