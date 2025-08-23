Рейтинг@Mail.ru
Умерла Анастасия Вербицкая
Культура
 
14:56 23.08.2025
Умерла Анастасия Вербицкая
Умерла Анастасия Вербицкая

Педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая умерла на 96-м году жизни

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая умерла в возрасте 95 лет, сообщили в пресс-службе вуза.
"На 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая - выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа.
Она преподавала в ГИТИСе сценическое движение и фехтование почти 40 лет. Ученики всегда вспоминали её с благодарностью - с ловкостью опытных фехтовальщиков она учила их отбиваться не только от рапир и шпаг своих однокурсников, но и от внезапных ударов судьбы, а это умение часто важнее профессиональных навыков, отметили в вузе.
"Анастасия Всеволодовна - большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам. Огромное количество людей её помнят, чтят и любят. Будучи очень чутким и тонким человеком, Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту", - подчеркнули в пресс-службе,
ГИТИС выразил глубочайшие соболезнования ученикам, коллегам, друзьям и всем, чьи жизни изменила Вербицкая.
Прощание с педагогом состоится в понедельник в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, затем Вербицкую кремируют.
 
