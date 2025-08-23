https://ria.ru/20250823/verbitskaya-2037170254.html

Умерла Анастасия Вербицкая

Умерла Анастасия Вербицкая - РИА Новости, 23.08.2025

Умерла Анастасия Вербицкая

Педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая умерла в... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T14:56:00+03:00

2025-08-23T14:56:00+03:00

2025-08-23T14:56:00+03:00

культура

гитис

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037167592_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_802149d32a46175868c44aa9c8a40b0f.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая умерла в возрасте 95 лет, сообщили в пресс-службе вуза. "На 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая - выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа. Она преподавала в ГИТИСе сценическое движение и фехтование почти 40 лет. Ученики всегда вспоминали её с благодарностью - с ловкостью опытных фехтовальщиков она учила их отбиваться не только от рапир и шпаг своих однокурсников, но и от внезапных ударов судьбы, а это умение часто важнее профессиональных навыков, отметили в вузе. "Анастасия Всеволодовна - большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам. Огромное количество людей её помнят, чтят и любят. Будучи очень чутким и тонким человеком, Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту", - подчеркнули в пресс-службе, ГИТИС выразил глубочайшие соболезнования ученикам, коллегам, друзьям и всем, чьи жизни изменила Вербицкая. Прощание с педагогом состоится в понедельник в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, затем Вербицкую кремируют.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гитис, россия, москва