Глава МИД Венесуэлы прокомментировал маневры США в Карибском море

МЕХИКО, 23 авг - РИА Новости. Венесуэла готова противостоять любым попыткам агрессии против республики - угрозы в адрес Каракаса являются частью психологической войны, но страна продолжает демонстрировать успехи в экономике и социальной сфере, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль. "Мы готовы противостоять всем попыткам агрессии - агрессии психологического характера, агрессии в медийном пространстве, любого рода агрессии. Поэтому приезжайте в Венесуэлу, и вы увидите счастливый народ, идущий вперёд, растущий, работающий и готовый к своей защите", - заявил Хиль журналистам, комментируя маневры США в Карибском море, запись его слов опубликовала в своем блоге в Х радиостанция Caracol. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди заявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам чиновницы, Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Министр Хиль напомнил, что давление на Каракас началось с первых лет боливарианской революции и в большей степени носит характер психологической войны против народа, однако страна движется вперед. "Венесуэла демонстрирует достижения: 17 кварталов подряд экономического роста, мы развиваем нефтяную промышленность, сельскохозяйственная отрасль уверенно растёт, мы достигли продовольственного суверенитета. Перед вами счастливый народ, который движется вперёд, который ... также мобилизован для защиты своего суверенитета", - добавил дипломат. На фоне угроз США Мадуро накануне объявил о проведении в субботу и воскресенье общенационального процесса переписи и зачисления в ряды боливарианской милиции, призвав всех желающих присоединиться к Национальному плану защиты. По словам президента, для этих целей на выходных в Венесуэле задействуют штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов, а также почти 16 тысяч баз народной обороны. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонной беседе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес выразил поддержку Каракасу и подтвердил готовность Москвы укреплять стратегическое партнёрство с республикой в условиях растущего внешнего давления.

