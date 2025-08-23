Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ рассказала, почему на Украине нельзя размещать немецких военных - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/vaydel-2037165936.html
Лидер АдГ рассказала, почему на Украине нельзя размещать немецких военных
Лидер АдГ рассказала, почему на Украине нельзя размещать немецких военных - РИА Новости, 23.08.2025
Лидер АдГ рассказала, почему на Украине нельзя размещать немецких военных
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что размещение немецких военнослужащих на Украине стало бы "фатальной... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:23:00+03:00
2025-08-23T14:23:00+03:00
в мире
россия
украина
алиса вайдель
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987881614_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_12cbce35bf361c99db683a041aee0053.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что размещение немецких военнослужащих на Украине стало бы "фатальной ошибкой", которая привела бы к эскалации отношений с Россией. "Размещение немецких солдат на Украине было бы фатальной ошибкой. Это было бы не обеспечением мира, а постоянной эскалацией в отношении России", - заявила Вайдель в интервью изданию Welt am Sonntag. По её словам, Европейский союз становится "мишенью", в то время как США удаляются от этого конфликта. Политик отметила, что важно открыть каналы для переговоров, но считает наивным полагать, что на данном этапе решение путем переговоров будет достигнуто немедленно. Вайдель заявила, что вместо мирной инициативы европейские лидеры на протяжении трех с половиной лет занимались разжиганием конфликта, а не занимали нейтральную позицию. "(Владимир) Зеленский - трагическая фигура. Запад внушил ему ложные надежды. В 2022 году стамбульское переговорное решение было бы гораздо более выгодным для Украины. Соответственно, Зеленскому приходится мириться с критикой за то, что он действовал не в интересах национальной безопасности Украины", - заявила лидер АдГ. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036090193.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987881614_109:0:2646:1903_1920x0_80_0_0_61b9fb2304cee5fd68163dc197a9575a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, алиса вайдель, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, Алиса Вайдель, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Лидер АдГ рассказала, почему на Украине нельзя размещать немецких военных

Вайдель: размещение немецких солдат на Украине стало бы фатальной ошибкой

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что размещение немецких военнослужащих на Украине стало бы "фатальной ошибкой", которая привела бы к эскалации отношений с Россией.
"Размещение немецких солдат на Украине было бы фатальной ошибкой. Это было бы не обеспечением мира, а постоянной эскалацией в отношении России", - заявила Вайдель в интервью изданию Welt am Sonntag. По её словам, Европейский союз становится "мишенью", в то время как США удаляются от этого конфликта.
Политик отметила, что важно открыть каналы для переговоров, но считает наивным полагать, что на данном этапе решение путем переговоров будет достигнуто немедленно. Вайдель заявила, что вместо мирной инициативы европейские лидеры на протяжении трех с половиной лет занимались разжиганием конфликта, а не занимали нейтральную позицию.
"(Владимир) Зеленский - трагическая фигура. Запад внушил ему ложные надежды. В 2022 году стамбульское переговорное решение было бы гораздо более выгодным для Украины. Соответственно, Зеленскому приходится мириться с критикой за то, что он действовал не в интересах национальной безопасности Украины", - заявила лидер АдГ.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского
18 августа, 16:16
 
В миреРоссияУкраинаАлиса ВайдельСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала