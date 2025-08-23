Лидер АдГ рассказала, почему на Украине нельзя размещать немецких военных
Вайдель: размещение немецких солдат на Украине стало бы фатальной ошибкой
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что размещение немецких военнослужащих на Украине стало бы "фатальной ошибкой", которая привела бы к эскалации отношений с Россией.
"Размещение немецких солдат на Украине было бы фатальной ошибкой. Это было бы не обеспечением мира, а постоянной эскалацией в отношении России", - заявила Вайдель в интервью изданию Welt am Sonntag. По её словам, Европейский союз становится "мишенью", в то время как США удаляются от этого конфликта.
Политик отметила, что важно открыть каналы для переговоров, но считает наивным полагать, что на данном этапе решение путем переговоров будет достигнуто немедленно. Вайдель заявила, что вместо мирной инициативы европейские лидеры на протяжении трех с половиной лет занимались разжиганием конфликта, а не занимали нейтральную позицию.
"(Владимир) Зеленский - трагическая фигура. Запад внушил ему ложные надежды. В 2022 году стамбульское переговорное решение было бы гораздо более выгодным для Украины. Соответственно, Зеленскому приходится мириться с критикой за то, что он действовал не в интересах национальной безопасности Украины", - заявила лидер АдГ.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.