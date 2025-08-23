https://ria.ru/20250823/vashington-2037181880.html
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов - РИА Новости, 23.08.2025
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
Аресты нелегальных мигрантов в столице США Вашингтоне выросли более чем в 10 раз на фоне мер американского президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:21:00+03:00
2025-08-23T16:21:00+03:00
2025-08-23T16:26:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035378147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a30d43d3809d96ad12f62a7c8a39aa72.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Аресты нелегальных мигрантов в столице США Вашингтоне выросли более чем в 10 раз на фоне мер американского президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в городе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ. "С 7 августа федеральные сотрудники арестовали в округе Колумбия 300 человек, не имеющих законного иммиграционного статуса… это более чем в десять раз больше типичных цифр арестов", - указывает телеканал. Отмечается, что в первые шесть месяцев нового срока Трампа миграционные работники арестовывали в Вашингтоне в среднем 12 мигрантов в неделю. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, передавал ранее корреспондент РИА Новости. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250822/tramp-2036949735.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035378147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8233be05de30a7611d0fd74cc4ac2ab6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
CNN: в Вашингтоне на фоне мер Трампа аресты мигрантов-нелегалов выросли в 10 раз
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Аресты нелегальных мигрантов в столице США Вашингтоне выросли более чем в 10 раз на фоне мер американского президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в городе, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на собственный анализ.
"С 7 августа федеральные сотрудники арестовали в округе Колумбия 300 человек, не имеющих законного иммиграционного статуса… это более чем в десять раз больше типичных цифр арестов", - указывает телеканал.
Отмечается, что в первые шесть месяцев нового срока Трампа миграционные работники арестовывали в Вашингтоне в среднем 12 мигрантов в неделю.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, передавал ранее корреспондент РИА Новости.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп
в своей первой речи в должности 47-го президента США
пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.