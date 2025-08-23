https://ria.ru/20250823/vashington-2037181880.html

CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Аресты нелегальных мигрантов в столице США Вашингтоне выросли более чем в 10 раз на фоне мер американского президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в городе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ. "С 7 августа федеральные сотрудники арестовали в округе Колумбия 300 человек, не имеющих законного иммиграционного статуса… это более чем в десять раз больше типичных цифр арестов", - указывает телеканал. Отмечается, что в первые шесть месяцев нового срока Трампа миграционные работники арестовывали в Вашингтоне в среднем 12 мигрантов в неделю. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, передавал ранее корреспондент РИА Новости. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

