https://ria.ru/20250823/ukraina-2037214460.html

Командование ВСУ бросает раненых на поле боя, сообщил источник

Командование ВСУ бросает раненых на поле боя, сообщил источник - РИА Новости, 23.08.2025

Командование ВСУ бросает раненых на поле боя, сообщил источник

Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя и объявляет их пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T20:56:00+03:00

2025-08-23T20:56:00+03:00

2025-08-23T20:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя и объявляет их пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что автопарк бригады практически полностью выведен из строя. "Но поражает циничность командира по отношению к погибшим", - сказал собеседник. По итогам расследований случаев "пропажи без вести", как правило, проводимых самими командирами ВСУ, официальной причиной пропажи признается "потеря связи с бойцами", а не отсутствие возможности или желания вывезти убитых и раненых, добавил собеседник агентства. "То есть получается, что штурмовая группа докладывает по рации командованию, что у них большие потери, однако те игнорируют этот факт и объявляют их "пропавшими" или того хуже - "дезертирами", - сказал он. Собеседник также добавил, что недавно командир этой бригады полковник Юрий Гупалюк ездил в Сумы получать медали и ордена.

https://ria.ru/20250823/turtsija-2037208440.html

https://ria.ru/20250823/ganchev-2037199879.html

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумы, вооруженные силы украины