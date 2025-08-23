Рейтинг@Mail.ru
23.08.2025

Командование ВСУ бросает раненых на поле боя, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 23.08.2025
Командование ВСУ бросает раненых на поле боя, сообщил источник
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя и объявляет их пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что автопарк бригады практически полностью выведен из строя. "Но поражает циничность командира по отношению к погибшим", - сказал собеседник. По итогам расследований случаев "пропажи без вести", как правило, проводимых самими командирами ВСУ, официальной причиной пропажи признается "потеря связи с бойцами", а не отсутствие возможности или желания вывезти убитых и раненых, добавил собеседник агентства. "То есть получается, что штурмовая группа докладывает по рации командованию, что у них большие потери, однако те игнорируют этот факт и объявляют их "пропавшими" или того хуже - "дезертирами", - сказал он. Собеседник также добавил, что недавно командир этой бригады полковник Юрий Гупалюк ездил в Сумы получать медали и ордена.
сумы
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ бросает раненых на поле боя, сообщил источник

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя и объявляет их пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что автопарк бригады практически полностью выведен из строя.
"Но поражает циничность командира по отношению к погибшим", - сказал собеседник.
По итогам расследований случаев "пропажи без вести", как правило, проводимых самими командирами ВСУ, официальной причиной пропажи признается "потеря связи с бойцами", а не отсутствие возможности или желания вывезти убитых и раненых, добавил собеседник агентства.
"То есть получается, что штурмовая группа докладывает по рации командованию, что у них большие потери, однако те игнорируют этот факт и объявляют их "пропавшими" или того хуже - "дезертирами", - сказал он.
Собеседник также добавил, что недавно командир этой бригады полковник Юрий Гупалюк ездил в Сумы получать медали и ордена.
