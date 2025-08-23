https://ria.ru/20250823/ukraina-2037199290.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным министерства, сигнал тревоги более 1,5 часа звучит в Черниговской области, в 18.03 (совпадает с мск) тревогу объявили в Конотопском районе Сумской области, в 18.16 тревога расширилась на Броварской район Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

