https://ria.ru/20250823/ukraina-2037199290.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T18:32:00+03:00
2025-08-23T18:32:00+03:00
2025-08-23T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
киевская область
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba26fa3241fe70c5ab4265b1a7a8567a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным министерства, сигнал тревоги более 1,5 часа звучит в Черниговской области, в 18.03 (совпадает с мск) тревогу объявили в Конотопском районе Сумской области, в 18.16 тревога расширилась на Броварской район Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2037181028.html
украина
черниговская область
киевская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8f42e1a5a3ade851d267a4f0510aae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черниговская область, вооруженные силы украины, киевская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Сумская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу