Сын Чикатило не служил в ВСУ, пишут СМИ

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сын серийного убийцы Андрея Чикатило - Юрий нарушал правила воинского учета и не служил в рядах ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на районный военкомат в Харькове. В ответ на запрос "Общественного" начальник Слободского районного военкомата Дмитрий Слета сообщил, что Юрий Чикатило не служил в ВСУ, в военкомате также опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о его ликвидации. "В ТЦК (территориальном центре комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.). "Общественному" сказали, что мужчина нарушал правила воинского учёта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. В свою очередь, Юрий Чикатило, как передает телеканал, заявил, что не служил в ВСУ и не планирует мобилизоваться из-за хронических заболеваний. Он также утверждает, что не уклонялся от службы в армии. В марте российские СМИ сообщали, что Юрий Чикатило после последнего тюремного срока переехал в Харьков, где из-за проблем с законом сменил фамилию на девичью фамилию своей жены — Мирошниченко и вступил в ВСУ, в рядах которых якобы нес службу на харьковском направлении.

