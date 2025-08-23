https://ria.ru/20250823/ukraina-2037192396.html

В Раде раскрыли, на что решился Зеленский для срыва переговоров с Путиным

В Раде раскрыли, на что решился Зеленский для срыва переговоров с Путиным - РИА Новости, 23.08.2025

В Раде раскрыли, на что решился Зеленский для срыва переговоров с Путиным

Удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" был продиктован стремлением киевского режима исключить Будапешт из возможного списка мест для встречи президента Владимира... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" был продиктован стремлением киевского режима исключить Будапешт из возможного списка мест для встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Украина долбит по нефтепроводу "Дружба", который снабжает нефтью Венгрию и Словакию, с одной простой целью: не допустить определения Будапешта местом встречи Путина и Зеленского", — написал он.Политик отметил, что киевский режим своими действиями может добиться противоположного эффекта.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

