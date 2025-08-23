В Раде раскрыли, на что решился Зеленский для срыва переговоров с Путиным
Дубинский: Киев нанес удары по нефтепроводу Дружба с целью срыва переговоров
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" был продиктован стремлением киевского режима исключить Будапешт из возможного списка мест для встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Украина долбит по нефтепроводу "Дружба", который снабжает нефтью Венгрию и Словакию, с одной простой целью: не допустить определения Будапешта местом встречи Путина и Зеленского", — написал он.
Политик отметил, что киевский режим своими действиями может добиться противоположного эффекта.
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
