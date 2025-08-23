Рейтинг@Mail.ru
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037154907.html
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния - РИА Новости, 23.08.2025
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния
Украина совершает атаки на нефтепровод "Дружба" от отчаяния из-за провалов на поле боя, пишет UnHerd. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:08:00+03:00
2025-08-23T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нефтепровод "дружба"
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина совершает атаки на нефтепровод "Дружба" от отчаяния из-за провалов на поле боя, пишет UnHerd."Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140090.html
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нефтепровод "дружба", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нефтепровод "Дружба", Вооруженные силы Украины
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния

UnHerd: Украина наносит удары по нефтепроводу Дружба из-за провалов на поле боя

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина совершает атаки на нефтепровод "Дружба" от отчаяния из-за провалов на поле боя, пишет UnHerd.
"Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
Вчера, 11:24
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНефтепровод "Дружба"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала