"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния

"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния - РИА Новости, 23.08.2025

"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния

Украина совершает атаки на нефтепровод "Дружба" от отчаяния из-за провалов на поле боя, пишет UnHerd. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина совершает атаки на нефтепровод "Дружба" от отчаяния из-за провалов на поле боя, пишет UnHerd."Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

