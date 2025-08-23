https://ria.ru/20250823/ukraina-2037154907.html
"Не в силах". СМИ раскрыли, на что решился Киев от отчаяния
2025-08-23T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нефтепровод "дружба"
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украина совершает атаки на нефтепровод "Дружба" от отчаяния из-за провалов на поле боя, пишет UnHerd."Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
