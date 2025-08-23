Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину - РИА Новости, 23.08.2025
12:16 23.08.2025
Депутат Госдумы рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину
Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского... РИА Новости, 23.08.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта", - сказал Шеремет агентству.
По его мнению, США должны принудить эти страны срочно сформировать фонд из собственных резервов с целью восстановления Украины.
"Именно политикой Британии, Германии и Франции был нанесен колоссальный ущерб Украине, из-за их недальновидного вмешательства в ее внутренние дела, что предсказуемо вызвало разрушительную обратную реакцию", - подчеркнул депутат.
По его словам, Запад несет полнейшую моральную и политическую ответственность за совершенную в целом украинскую провокацию с целью разжигания военного конфликта с Россией.
