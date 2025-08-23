https://ria.ru/20250823/ukraina-2037147105.html
Депутат Госдумы рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину
Депутат Госдумы рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину - РИА Новости, 23.08.2025
Депутат Госдумы рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину
Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:16:00+03:00
2025-08-23T12:16:00+03:00
2025-08-23T12:16:00+03:00
украина
франция
германия
михаил шеремет
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта", - сказал Шеремет агентству. По его мнению, США должны принудить эти страны срочно сформировать фонд из собственных резервов с целью восстановления Украины. "Именно политикой Британии, Германии и Франции был нанесен колоссальный ущерб Украине, из-за их недальновидного вмешательства в ее внутренние дела, что предсказуемо вызвало разрушительную обратную реакцию", - подчеркнул депутат. По его словам, Запад несет полнейшую моральную и политическую ответственность за совершенную в целом украинскую провокацию с целью разжигания военного конфликта с Россией.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140090.html
украина
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, германия, михаил шеремет, госдума рф, в мире
Украина, Франция, Германия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире
Депутат Госдумы рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину
Шеремет: восстановление Украины должно проходить за счет Франции, Британии и ФРГ