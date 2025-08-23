Рейтинг@Mail.ru
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину
11:31 23.08.2025 (обновлено: 13:59 23.08.2025)
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Личный духовный советник президента США Марк Бернс и спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог посетят Украину.По данным украинского телеканала "Общественное", дипломат планирует приехать в ближайшие два дня и встретиться с руководством страны.Бернс же сообщил, что направляется на Украину из Южной Кореи.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник глава Белого дома провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Президенты выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Личный духовный советник президента США Марк Бернс и спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог посетят Украину.
По данным украинского телеканала "Общественное", дипломат планирует приехать в ближайшие два дня и встретиться с руководством страны.
Бернс же сообщил, что направляется на Украину из Южной Кореи.
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
22 августа, 20:49

Переговоры по Украине

Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник глава Белого дома провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Президенты выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
