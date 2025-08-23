https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140412.html
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину - РИА Новости, 23.08.2025
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину
Личный духовный советник президента США Марк Бернс и спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог посетят Украину. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T11:31:00+03:00
2025-08-23T11:31:00+03:00
2025-08-23T13:59:00+03:00
в мире
украина
киев
кит келлог
дональд трамп
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037162279_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_83dc3610c4e4ae1f361e2291c928bca7.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Личный духовный советник президента США Марк Бернс и спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог посетят Украину.По данным украинского телеканала "Общественное", дипломат планирует приехать в ближайшие два дня и встретиться с руководством страны.Бернс же сообщил, что направляется на Украину из Южной Кореи.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник глава Белого дома провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Президенты выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037066805.html
https://ria.ru/20250823/tramp-2037029315.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037162279_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_86e4a6ebfe6d62b84c72db7b8e575df2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, кит келлог, дональд трамп, евросоюз, сша
В мире, Украина, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Евросоюз, США
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину
Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину в ближайшие дни