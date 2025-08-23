https://ria.ru/20250823/ukraina-2037140090.html
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью NBC News."Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", — сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
