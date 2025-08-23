Рейтинг@Mail.ru
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 23.08.2025 (обновлено: 14:23 23.08.2025)
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках - РИА Новости, 23.08.2025
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках
Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы МИД Украины... РИА Новости, 23.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
сергей кислица
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью NBC News."Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", — сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей кислица
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Кислица
На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках

Кислица: Зеленский готов обсуждать вопрос территорий только на встрече с Путиным

© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью NBC News.
"Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", — сказал он.
Панорама Киева
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
Вчера, 10:58
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
Оператор FPV-дрона
На Украине забили тревогу из-за одного подразделения ВС России
Вчера, 08:39
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Кислица
 
 
