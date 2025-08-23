https://ria.ru/20250823/ukraina-2037112369.html
ВСУ выводят три бригады с Харьковского направления
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ заменили на Харьковском направлении подразделения двух бригад силами территориальной обороны, еще одна бригада, считающаяся элитной, также выведена в тыл, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Отмечается отсутствие на линии боевого соприкосновения подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их позиции заняла тероборона", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что претендующая на статус элитной 47-я отдельная механизированная бригада также выведена в тыл.
