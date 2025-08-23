https://ria.ru/20250823/ukraina-2037112369.html

ВСУ выводят три бригады с Харьковского направления

ВСУ выводят три бригады с Харьковского направления - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ выводят три бригады с Харьковского направления

ВСУ заменили на Харьковском направлении подразделения двух бригад силами территориальной обороны, еще одна бригада, считающаяся элитной, также выведена в тыл,... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T06:43:00+03:00

2025-08-23T06:43:00+03:00

2025-08-23T12:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ заменили на Харьковском направлении подразделения двух бригад силами территориальной обороны, еще одна бригада, считающаяся элитной, также выведена в тыл, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Отмечается отсутствие на линии боевого соприкосновения подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их позиции заняла тероборона", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что претендующая на статус элитной 47-я отдельная механизированная бригада также выведена в тыл.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире