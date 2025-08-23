https://ria.ru/20250823/ukraina-2037112071.html

ВСУ планируют бросить тероборону на Сумское направление

ВСУ планируют бросить тероборону на Сумское направление - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ планируют бросить тероборону на Сумское направление

ВСУ выводят с сумского направления 47-ю отдельную механизированную бригаду на восполнение потерь, их место займут силы территориальной обороны, сообщили РИА... РИА Новости, 23.08.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

россия

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ выводят с сумского направления 47-ю отдельную механизированную бригаду на восполнение потерь, их место займут силы территориальной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Оборонительный характер подтверждается выводом с направления 47-й отдельной механизированной бригады на восполнение потерь. На их место прибудут подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал собеседник агентства. По его данным, тероборона плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.

россия

2025

