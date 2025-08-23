https://ria.ru/20250823/ukraina-2037111875.html

Польский наемник перешел на сторону России для борьбы с ВСУ

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Польский наемник перешел на российскую сторону и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для военных действий против украинских сил, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Лютик. "Так сложилось, что он (польский наемник. — Прим. ред.) попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и рвется уже в бой. Он, как и мы, против нацизма, фашизма. Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это. Поэтому он пришел сюда бороться именно вот с этим", — сказал РИА Новости Лютик. По его словам сейчас вступивший в ряды батальона проходит боевую подготовку и слаживание. "Как раз он сейчас на боевом слаживании и проходит боевую подготовку на полигоне. Там как раз с ним и познакомился. Он оказывает, выполняет сейчас гуманитарные миссии в прифронтовых городах, поселках. То есть привозит продовольствие, эвакуирует мирных жителей. И если нужна помощь, он помогает эвакуировать союзные войска, раненых. Он разделяет наши взгляды, идеологию нашего батальона, так как он, как и мы, был обманут", — добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Приехавшие воевать за деньги во многих интервью сами признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

